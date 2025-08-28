Лев Толстой: Почему граф Рюрикович разливал суп крестьянам и стал первым фрилансером?

В его жилах текла кровь Рюрика и Пушкина: о какой тайне рода молчат учебники.
Лев Толстой родился в имении Ясная Поляна Тульской губернии. Семья принадлежала к старинному и уважаемому графскому роду Толстых. Писатель был потомком сподвижника императора Петра I Петра Толстого. Другой известный писатель из рода Толстых — Алексей Толстой — приходился Льву Николаевичу троюродным братом.
Кроме того, Толстой приходился дальним родственником поэту Александру Пушкину, поскольку их прабабки были родными сёстрами. А оба литературных гения были потомками героя Северной войны, адмирала Ивана Головина.
Не менее благородным происхождение писателя было и по материнской линии. Мария Толстая происходила из рода князей Волконских, одной из ветвей Рюриковичей.
Бунт на Казанском: как Толстой завалил сессию и бросил универ из-за книг.
В 1844 году будущий писатель поступил в Казанский университет, который в то время считался одним из лучших учебных заведений во всей стране. Его зачислили на факультет восточной словесности на платной основе. Но учёба Толстому давалась очень тяжело, он был одним из худших по успеваемости студентов на своём факультете. Итоговый экзамен он завалил и поэтому был вынужден заново пройти программу первого курса.
Но чтобы полностью не оставаться «на второй год», Толстой решил перейти на юридический факультет, где он также не демонстрировал выдающихся успехов, но сдать экзамены уже смог, хоть и на троечку.
Но и на юрфаке Толстой не задержался, он отучился два курса, а после решил и вовсе бросить учёбу. Свой поступок он объяснял так: «Я первый год… ничего не делал. На второй год я стал заниматься… там был профессор Мейер, который… дал мне работу — сравнение “Наказа” Екатерины с “Духом законов” Монтескьё. Меня эта работа увлекла, я уехал в деревню, стал читать Монтескьё, это чтение открыло мне бесконечные горизонты; я стал читать Руссо и бросил университет, именно потому, что захотел заниматься».
С войны на Кавказе — в гуру для всего мира: почему учение Толстого обожали в Индии и США.
Толстой поступил на военную службу в 1851 году, отправившись на Кавказ, где участвовал в боевых действиях против горцев. Этот период оказал сильное воздействие на его мировоззрение. С одной стороны, он восхищался храбростью солдат, их простотой и стойкостью. С другой — ужасался бессмысленной жестокости происходящего.
В 1853 году началась Крымская война, и Толстой стал непосредственным её участником. В частности, он был участником обороны Севастополя, сражения при Ольтенице, осады Силистрии, командовал батареей в сражении при Чёрной. За время службы он был награждён орденом Святой Анны IV степени, медалями «За защиту Севастополя 1854−1855», «В память войны 1853−1856 гг.», «В память 50-летия защиты Севастополя».
В кавказский период им написаны повести «Набег», «Рубка леса», «Севастопольские рассказы» — и эти тексты произвели впечатление на современников.
Размышления о войне приведут его к философии ненасилия, которую высоко оценят лидер движения за независимость Индии Махатма Ганди, а также борец за права афроамериканцев в США Мартин Лютер Кинг. Толстого трижды — в 1901, 1902 и 1909 годах — номинировали на Нобелевскую премию мира.
Забытый эксперимент: как Толстой придумал школу будущего за 150 лет до её времени.
В 1859 году Толстой в Ясной Поляне основал школу для крестьянских детей. Здесь преподавались чтение, письмо, арифметика, а также история, естествознание, пение и рисование. Сам Толстой написал учебные книги, такие как «Азбука», чтобы помочь детям в обучении. Образование в ней было совершенно бесплатным. Кроме того, здесь не было жёсткой дисциплины, а делался упор на интересы и свободу учеников. Соответственно, и учебная программа выстраивалась исходя из этого. Школа просуществовала три года, а затем была закрыта из-за недовольства властей.
В 1891—1892 годах на территории Российской империи, в Черноземье и Поволжье, разразился голод, в результате которого погибли до 400 тысяч человек. Толстой в этот период бросил все свои средства на то, чтобы помочь голодающим крестьянам. Так, им были открыты бесплатные столовые в Рязанской губернии, где пропитание получали все, кто в нём нуждался. Многие современники поражались: граф, знаменитый писатель, сам разливает суп в крестьянских избах. Таким образом писатель спас от неминуемой смерти сотни местных жителей.
Спасительный кумыс: почему Толстой бежал из Ясной Поляны в башкирские степи.
В мае 1862 года Лев Толстой, который страдал от душевного расстройства, по рекомендации целителей отправился в башкирский хутор Каралык, расположенный в Самарской губернии. В то время от депрессии можно было спастись методом кумысолечения — распития этого кисломолочного напитка.
В Каралыке писатель жил в юрте, питался бараниной, принимал солнечные ванны, пил кумыс и чай. Процедуру кумысолечения Толстой прошёл за полтора месяца.
В 1871 году писатель снова отправился в Каралык из-за ухудшения здоровья. Очарованный этим местом, писатель провёл здесь с семьёй всё лето следующего года.
Анафема: что такого написал Толстой, что Синод отрёкся от самого знаменитого писателя.
Отношения Толстого с Православной церковью обострились в конце XIX столетия. Его религиозные взгляды не совпадали с официальными догматами: он отрицал таинства, Воскресение, Троицу, концепцию о первородном грехе. Он во главу угла ставил не совершение конкретных обрядов, а нравственную жизнь человека.
В 1901 году Святейший синод официально объявил об отлучении писателя. В документе говорилось, что писатель «отверг все догматы веры» и «своим примером вводит народ в заблуждение». Это решение вызвало огромный резонанс. Лев Николаевич ответил открытым письмом, в котором заявил, что действительно не может принять учение Церкви, но остаётся верующим в Бога. Он подчёркивал, что его вера — это жизнь в любви и правде.