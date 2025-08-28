Лев Толстой: Почему граф Рюрикович разливал суп крестьянам и стал первым фрилансером?

Но и на юрфаке Толстой не задержался, он отучился два курса, а после решил и вовсе бросить учёбу. Свой поступок он объяснял так: «Я первый год… ничего не делал. На второй год я стал заниматься… там был профессор Мейер, который… дал мне работу — сравнение “Наказа” Екатерины с “Духом законов” Монтескьё. Меня эта работа увлекла, я уехал в деревню, стал читать Монтескьё, это чтение открыло мне бесконечные горизонты; я стал читать Руссо и бросил университет, именно потому, что захотел заниматься».