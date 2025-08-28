Клуб из четвёртого дивизиона Англии сенсационно обыграл «Манчестер Юнайтед»

Хозяева вели 2:0 уже в первом тайме после голов Чарльза Вернама (22-я минута) и Тайрелла Уоррена (30-я минута), но во втором тайме «красные дьяволы» всё же сравняли счёт благодаря точным ударам Брайана Мбёмо (75-я минута) и Харри Магуайра (89-я минута). Серия пенальти стала одной из самых длинных в истории турнира — команды пробили по 12 ударов, прежде чем вратарь «Гримсби» отразил решающий удар.
Тем временем в российском футболе пока без сенсаций. В третьем туре группового этапа Кубка России все топ-клубы продемонстрировали уверенную игру: московский ЦСКА одержал победу над калининградской «Балтикой» со счётом 2:0. «Краснодар» выиграл у «Сочи», завершив встречу со счётом 4:2. «Спартак» разгромил «Пари Нижний Новгород» со счётом 4:0, а «Зенит» обыграл «Оренбург» со счётом 5:3.