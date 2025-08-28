Клуб из четвёртого дивизиона Англии сенсационно обыграл «Манчестер Юнайтед»

Хозяева вели 2:0 уже в первом тайме после голов Чарльза Вернама (22-я минута) и Тайрелла Уоррена (30-я минута), но во втором тайме «красные дьяволы» всё же сравняли счёт благодаря точным ударам Брайана Мбёмо (75-я минута) и Харри Магуайра (89-я минута). Серия пенальти стала одной из самых длинных в истории турнира — команды пробили по 12 ударов, прежде чем вратарь «Гримсби» отразил решающий удар.