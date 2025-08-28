«Парламентская газета»: натуральный мед рискует исчезнуть с российских полок в 2026 году

По информации Роскачества, проверка фасованного меда в крупнейших торговых сетях показала: только 13 из 20 торговых марок предлагают действительно натуральный продукт. В остальных образцах были обнаружены примеси сахарных или иных сиропов. Кроме того, в продукции девяти брендов реальный вид меда не соответствовал заявленному на этикетке: вместо «цветочного» предлагался подсолнечниковый или гречишный мед. Также у одной из торговых марок выявили признаки перегрева продукта, что влияет на зрелость и биологическую ценность лакомства.