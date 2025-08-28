Курникова и Иглесиас ждут четвертого ребенка

Российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас станут родителями в четвертый раз. Пара ожидает пополнения в конце 2025 года, сообщило издание Hola!.
Источники, близкие к семье, рассказали, что спортсменка сейчас находится на четвертом или пятом месяце беременности и чувствует себя хорошо.
Сами знаменитости пока официально не комментировали это событие, сказано в статье.
Курникова с 2001 года состоит в отношениях с Иглесиасом. Они познакомились на съемках клипа артиста Escape, у них почти сразу начался роман. У пары трое детей: двойняшки Николас и Люси, которые родились в 2017 году, и дочь Мария, появившаяся на свет 30 января 2020 года.
Фигуристка Александра Игнатова (в девичестве Трусова — прим. «ВМ») 27 августа впервые показала фото новорожденного сына Миши. Она рассказала, что во время просмотра галереи за последние три недели удивилась, насколько быстро ее сын растет.
Спортсменка и ее муж Макар Игнатов 6 августа сообщили о том, что у них родился сын. Фигуристка оповестила об этом поклонников одним словом. Позже ее супруг опубликовал снимки с родов жены. Он отметил, что день рождения сына стал самым счастливым днем в его жизни.