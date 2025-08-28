Помолодел и вернулся домой

— Огромная радость — приветствовать вас здесь в этот потрясающий день! Как хорошо радоваться вместе с вами возвращению в ваш дом, радоваться и болеть за тех маленьких зрителей, которые выросли, пока мы все это ремонтировали, — говорила Ольга Борисовна. Шутку встретили смехом и аплодисментами. — Мы радуемся за труппу, которая скоро вернется на любимую сцену. Очень важно, чтобы художнику ветер дул в спину, а не в лицо, и чтобы ваша жизнь шла не вопреки, а благодаря. Мы, в свою очередь, тоже очень нервничали и переживали за вас, и так прекрасно, что жизнь наконец возвращается в этот дом, и возвращается вместе с супероборудованием, суперсветом и суперзвуком, что даст возможность ставить еще более яркие спектакли. Мне хочется пожелать вам абсолютных аншлагов и взлетов, а поскольку жизнь наша без падений не обходится, то пусть их будет как можно меньше. Огромных успехов и прекрасных проектов! Да, в последние годы ваша труппа немного напоминала «Бременских музыкантов», но все возвращается на свои места, только не забывайте, конечно, о гастролях, ведь ваш театр всегда и везде ждут!