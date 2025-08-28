Помолодел и вернулся домой

Оживленный гул, радостное нетерпение, волнение до слез — ну как описать ту атмосферу, что царила 27 августа на сборе труппы единственного в мире музыкального театра оперы и балета для детей!
Конечно, начало сезона всегда пробуждает море эмоций и у артистов, и у зрителей, и неизвестно еще, чьи ожидания трепетней! Но минувший день в истории легендарного Московского государственного академического детского музыкального театра имени Наталии Сац будет отмечен особо. Помимо того, что это день рождения основательницы театра Наталии Ильиничны Сац, спустя четыре непростых для театра года состоялось открытие всеми любимого Большого зала. Каких только постановок не видели его стены! Теперь в это «намоленное» место вернутся любимые зрителями спектакли, получив новые технические возможности.
…В театре еще витает дух ремонта, который, как известно, закончить нельзя, а можно только прекратить. Впрочем, эта шутливая фраза тут не совсем к месту: финал ремонта виден. И пока за стенами Большого зала еще ведутся работы, внутри него — чистенького, свеженького, сияющего — труппа театра приветствовала министра культуры России Ольгу Любимову, приехавшую на церемонию открытия. Надо сказать, министр тоже была сильно взволнована, хотя в своей приветственной речи тонко шутила:
— Огромная радость — приветствовать вас здесь в этот потрясающий день! Как хорошо радоваться вместе с вами возвращению в ваш дом, радоваться и болеть за тех маленьких зрителей, которые выросли, пока мы все это ремонтировали, — говорила Ольга Борисовна. Шутку встретили смехом и аплодисментами. — Мы радуемся за труппу, которая скоро вернется на любимую сцену. Очень важно, чтобы художнику ветер дул в спину, а не в лицо, и чтобы ваша жизнь шла не вопреки, а благодаря. Мы, в свою очередь, тоже очень нервничали и переживали за вас, и так прекрасно, что жизнь наконец возвращается в этот дом, и возвращается вместе с супероборудованием, суперсветом и суперзвуком, что даст возможность ставить еще более яркие спектакли. Мне хочется пожелать вам абсолютных аншлагов и взлетов, а поскольку жизнь наша без падений не обходится, то пусть их будет как можно меньше. Огромных успехов и прекрасных проектов! Да, в последние годы ваша труппа немного напоминала «Бременских музыкантов», но все возвращается на свои места, только не забывайте, конечно, о гастролях, ведь ваш театр всегда и везде ждут!
Ольга Любимова вручила благодарности артистам театра, и по тому, какими овациями встречалось каждое награждение, было понятно, что коллектив тут дружный и любящий. Аплодисментами было встречено и известие о том, что художественному руководителю театра Георгию Исаакяну Министерство культуры продлило контракт еще на пять лет. Ну, а потом зал приветствовал «свежую кровь»: молодые артисты пополнили балетную и оперную труппы.
Несмотря на то что последние несколько лет сложнейшая реконструкция театра (его здание является памятником архитектуры и уникальным образцом советского конструктивизма) сильно осложняла артистам жизнь, театр продолжал работу — спектакли шли на Малой сцене и в фойе Большого зала. Но вот что совсем поразительно: только в минувшем сезоне тут выпустили пять премьер! Это оперы В. Браунфельса «Птицы», «Четыре девушки» Э. Денисова и «Три сестры», балет «Ромео и Джульетта» С. Прокофьева (на сцене «Геликон-оперы») и чудесная сказка «История слоненка Бабара». Да и гастролировал театр мощно, по всей России!
К юбилею, что не за горами, в театре ремонт будет завершен. Дай бог! Будем ждать полного возвращения домой и новых премьер.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Георгий Исаакян, художественный руководитель театра, режиссер:
— Мы всегда будем благодарны Наталии Ильиничне Сац за то, что она создала этот театр, который ныне является нашим национальным достоянием. В этом году нам исполняется 60 лет, мы входим в пору зрелости. Конечно, мы не такие взрослые, как Большой или Малый театры, но тоже отныне в солидном возрасте, что не может не радовать. Но сегодня я хочу в первую очередь поблагодарить Министерство культуры и лично министра за то, что было сделано для нашего театра. Любая просьба со стороны нашего театра всегда встречала там отклик, особенно в эти непростые четыре года реконструкции.