СМИ: ФРГ проложила железную дорогу для войск к границе Украины

Чтобы помочь Киеву в конфликте с РФ, ФРГ и другие украинские союзники перебрасывают военную технику из балтийских портов в логистический центр к югу от Кракова, откуда она едет до Львова. В самой Украине до Львова проложены железнодорожные пути с европейской колеей, передает РИА Новости.