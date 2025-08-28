СМИ: ФРГ проложила железную дорогу для войск к границе Украины

ФРГ почти завершила строительство железной дороги для военных перевозок на восточный фланг Североатлантического альянса и Украину. Об этом сообщило немецкое издание Der Tagesspiegel.
— По данным Федерального министерства транспорта, в Германии почти завершено создание базовой сети военных железных дорог. Она включает дороги, пригодные для военных перевозок, — сказано в статье.
Чтобы помочь Киеву в конфликте с РФ, ФРГ и другие украинские союзники перебрасывают военную технику из балтийских портов в логистический центр к югу от Кракова, откуда она едет до Львова. В самой Украине до Львова проложены железнодорожные пути с европейской колеей, передает РИА Новости.
Участники переговоров европейских лидеров 19 августа рассматривали планы переброски войск Британии и Франции на Украину в рамках урегулирования конфликта, написал Bloomberg. Уточнялось, что примерно 10 государств могут быть готовы отправить свои войска.
Глава Госдепартамента Соединенных Штатов Марко Рубио будет руководить группой американских и европейских чиновников, которая займется подготовкой гарантий безопасности для Украины в рамках урегулирования военного конфликта с Россией. Обеспечение безопасности украинской стороне подразумевает военное присутствие, противовоздушную оборону, вооружения и контроль за прекращением боевых действий.