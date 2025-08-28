Ричмонд
«Какой-то ад»: ученые заметили на Солнце 100 новых пятен

ИКИ РАН рассказал о минимум 100 новых пятнах в одной из областей Солнца.

Источник: Комсомольская правда

Согласно данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, на поверхности Солнца зафиксировано образование более сотни новых пятен в течение последних 24 часов.

«В главной солнечной активной области, № 4197, какой-то ад весь день творился. За прошедшие сутки, тут, наверное, не меньше 100 новых пятен появилось. Куда девается вся эта энергия, совершенно непонятно», — следует из текста сообщения в Telegram-канале лаборатории.

При этом исследователи акцентировали внимание на том, что в указанном регионе в течение последних 24 часов не было зарегистрировано ни одного всплеска солнечной активности.

Накануне KP.RU писал, что аномальная и непредсказуемая активность Солнца может в ближайшее время вызвать негативные явления на Земле. Отмечается, что из-за противоречивых сигналов из космоса предсказать активность Солнца пока невозможно.