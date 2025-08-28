Ричмонд
Франция вернула Мадагаскару череп обезглавленного короля

Франция вернула Мадагаскару три черепа, изъятых более века назад, включая, предположительно, череп мадагаскарского короля Тоэра, обезглавленного французскими войсками в 1897 году. Об этом пишет CNN.

Это первая реализация во Франции закона 2023 года о возвращении человеческих останков для похоронных целей. Черепа хранились в Национальном музее естественной истории Франции и были переданы на церемонии в Министерстве культуры.

Король Тоэра был лидером народа сакалава на западе Мадагаскара, а два других черепа принадлежали его генералам. Мадагаскар получил независимость от Франции в 1960 году.

Министр культуры Мадагаскара подчеркнул, что возвращение останков — это возвращение части истории и памяти народа. Черепа будут повторно похоронены в регионе Менабе.

Министр культуры Франции Рашида Дати назвала событие историческим и отметила важность фигуры короля Тоэра для идентичности и достоинства народа сакалава.

