«Ведомости»: сотрудники ФСИН будут защищать традиционные ценности

Как уточняется в пояснительной записке, новый Кодекс разработан с учетом типовых стандартов для государственных и муниципальных служащих и заменяет действующий с 2012 года свод правил. Внесение изменений связано также с указом президента РФ 2022 года о сохранении и укреплении традиционных ценностей. Юристы подчеркивают: закрепление новых требований на обязательном уровне позволит государству эффективнее вести политику в этой сфере и вводить конкретные инструменты контроля для сотрудников ФСИН.