«Ведомости»: сотрудники ФСИН будут защищать традиционные ценности

Сотрудники ФСИН будут не только на страже порядка, но и займутся укреплением духовных ценностей.
Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России будут защищать и укреплять традиционные духовно-нравственные ценности, а также сохранять культуру и историческую память. Соответствующие положения содержатся в проекте Кодекса этики и служебного поведения сотрудников ФСИН.
«Сотрудники ФСИН должны уважительно относиться к традиционным ценностям — жизни, достоинству, правам и свободам человека, проявлять патриотизм, гражданственность, служить Отечеству и разделять ответственность за его судьбу, а также чтить историческую память и преемственность поколений», — подчеркивается в проекте Кодекса, с которым ознакомились «Ведомости». Помимо этого, сотрудники ведомства обязаны поддерживать высокие нравственные идеалы, укреплять институт семьи, развивать созидательный труд, проявлять гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение. Также они должны противодействовать деструктивному идеологическому воздействию, включая пропаганду эгоизма, вседозволенности, безнравственности, отрицание патриотизма и разрушение традиционной семьи.
За нарушение указанных норм сотруднику будет грозить моральное осуждение и рассмотрение его поведения на заседании специальной комиссии по этике и урегулированию конфликта интересов. Кроме того, соответствие положениям Кодекса предлагается учитывать при аттестации персонала, формировании кадрового резерва для повышения в должности и при наложении дисциплинарных взысканий.
Как уточняется в пояснительной записке, новый Кодекс разработан с учетом типовых стандартов для государственных и муниципальных служащих и заменяет действующий с 2012 года свод правил. Внесение изменений связано также с указом президента РФ 2022 года о сохранении и укреплении традиционных ценностей. Юристы подчеркивают: закрепление новых требований на обязательном уровне позволит государству эффективнее вести политику в этой сфере и вводить конкретные инструменты контроля для сотрудников ФСИН.
Ранее в России был принят закон, обязывающий Министерство культуры пересматривать старые фильмы и сериалы на соответствие традиционным ценностям, закрепленным в президентском указе 2022 года. С 2026 года владельцы аудиовизуальных сервисов и соцсетей будут нести ответственность за недопущение распространения контента, противоречащего этим нормам.