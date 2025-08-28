Каждая вторая новая школа в 80 регионах России переполнена сверх нормы

Вопрос перегруженности новых школ и детсадов обсуждается на фоне рассмотрения в Госдуме законопроекта о запрете строительства многоэтажек в городах с дефицитом инфраструктуры более 50%. Инициатива предполагает, что разрешения на новые жилые дома будут выдаваться только после оценки обеспеченности социальной, транспортной и коммунальной инфраструктурой, чтобы избежать подобных проблем с перегрузкой учреждений образования и других объектов.