Каждая вторая новая школа в 80 регионах России переполнена сверх нормы

Новые соцобъекты либо переполнены, либо пустуют.
Более половины новых школ и детских садов, построенных в России за последние пять лет, уже переполнены. Такие данные содержатся в отчете Счетной палаты, проанализировавшей ситуацию в 80 из 89 регионов (без учета новых регионов, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей).
«Согласно отчету, 53,6% из 799 школ, построенных в 2019—2024 годах, уже работают с превышением проектной мощности. Аналогичная ситуация с детскими садами: 47,5% из 1164 новых учреждений перегружены. При этом почти каждое десятое учебное заведение, наоборот, недозагружено, что свидетельствует о неверных демографических прогнозах при планировании строительства», — передает издание «Ведомости» со ссылкой на данные отчета.
Эксперты связывают проблемы с длительностью цикла создания объектов и неэффективным использованием типовой проектной документации (ТПД). Только 21,7% новых школ и 19,6% детсадов построены с применением ТПД, что в среднем на 5−50% дешевле индивидуального проектирования.
В Минпросвещения пояснили, что типовые проекты не всегда подходят из-за климатических особенностей регионов, однако в Минстрое рассматривают возможность сделать ТПД обязательной для всех госзаказчиков.
Вопрос перегруженности новых школ и детсадов обсуждается на фоне рассмотрения в Госдуме законопроекта о запрете строительства многоэтажек в городах с дефицитом инфраструктуры более 50%. Инициатива предполагает, что разрешения на новые жилые дома будут выдаваться только после оценки обеспеченности социальной, транспортной и коммунальной инфраструктурой, чтобы избежать подобных проблем с перегрузкой учреждений образования и других объектов.