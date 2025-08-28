В ГД предложили освободить от НДФЛ родителей, вышедших раньше из декрета

Ранее, по их словам, право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком сохранялось только в случае, если лицо, находящееся в отпуске по уходу за ребенком, работало на условиях неполного рабочего времени или на дому и продолжало осуществлять уход за ребенком, и указанные изменения были введены с целью материальной поддержки работающих родителей, осуществляющих уход за детьми в возрасте до полутора лет, и стимулирования их к досрочному (до достижения ребенком возраста полутора лет) выходу на работу из отпуска по уходу за ребенком.