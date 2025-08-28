Ричмонд
Не менее 100 новых пятен появилось на Солнце за прошедшие сутки

Астрономы заявили, что на Солнце весь день творился «какой-то ад».

Источник: Аргументы и факты

За последние сутки на Солнце зафиксировано появление более сотни новых пятен, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Основная активность наблюдается в области № 4197, где отмечено необычайное количество образований, однако при этом не произошло ни одной вспышки.

По данным лаборатории, прогноз на ближайшие сутки остаётся неопределённым из-за противоречивой информации, поступающей от космических и наземных наблюдений. С одной стороны, большое число крупных пятен указывает на значительные запасы энергии, а уровень рентгеновского излучения уже несколько дней превышает категорию С, что можно рассматривать как непрерывную вспышку. С другой стороны, число самих вспышек снизилось, и их динамика выглядит более стабильной.

Учёные предполагают, что происходящее может означать переход Солнца в фазу накопления энергии для более мощных выбросов, что создаёт риск крупных событий в ближайшем будущем, особенно учитывая расположение активных зон напротив Земли. В то же время существует и более спокойное объяснение: звезда могла исчерпать запасы вспышечной активности и начать снижать темпы. Напоминается, что накопление энергии для вспышек высшего X-уровня обычно занимает один-два дня, поэтому в случае отсутствия значительных событий в ближайшее время можно будет говорить о возвращении Солнца к фазе снижения активности.

Накануне сообщалось, что на Солнце в течение нескольких суток продолжается одна непрерывная вспышка.