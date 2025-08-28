Не менее 100 новых пятен появилось на Солнце за прошедшие сутки

Учёные предполагают, что происходящее может означать переход Солнца в фазу накопления энергии для более мощных выбросов, что создаёт риск крупных событий в ближайшем будущем, особенно учитывая расположение активных зон напротив Земли. В то же время существует и более спокойное объяснение: звезда могла исчерпать запасы вспышечной активности и начать снижать темпы. Напоминается, что накопление энергии для вспышек высшего X-уровня обычно занимает один-два дня, поэтому в случае отсутствия значительных событий в ближайшее время можно будет говорить о возвращении Солнца к фазе снижения активности.