Сестра и подруга Товстик заявили, что Диброва ей очень завидовала

Телеведущий Андрей Малахов в рамках программы «Прямой эфир» на канале «Россия 1» взял интервью у Елены Товстик, которая разводится с мужем Романом, изменившему ей с женой Дмитрия Диброва Полиной. Также в передаче приняли участие сестра и подруга матери шестерых детей.
Во время интервью Малахов задал вопрос, зачем Дибровой многодетный отец Товстик, ведь на двоих у них девять детей. Сестра и подруга Елены уверены, что Полина всегда завидовала ей.
— Путешествия, друзья, большой дом и любимый муж, который носил Елену на руках и исполнял любой каприз. Полина очень завидовала ей, — высказалась подруга Алена.
Сестра супруги Товстика Мария Пугачева рассказала, что Диброва еще много лет назад интересовалась у Елены, кто сколько зарабатывает в компании ее мужа.
Сама Товстик рассказала, что Роман спонсировал клуб рублевских жен Дибровой.
Полина Диброва сообщила, что сразу рассказала супругу об отношениях с бизнесменом Романом Товстиком. Она заявила, что это произошло вскоре после того, как они с любовником начали сближаться.