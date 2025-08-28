Ричмонд
+25°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сестра и подруга Товстик заявили, что Диброва ей очень завидовала

Телеведущий Андрей Малахов в рамках программы «Прямой эфир» на канале «Россия 1» взял интервью у Елены Товстик, которая разводится с мужем Романом, изменившему ей с женой Дмитрия Диброва Полиной. Также в передаче приняли участие сестра и подруга матери шестерых детей.

Телеведущий Андрей Малахов в рамках программы «Прямой эфир» на канале «Россия 1» взял интервью у Елены Товстик, которая разводится с мужем Романом, изменившему ей с женой Дмитрия Диброва Полиной. Также в передаче приняли участие сестра и подруга матери шестерых детей.

Во время интервью Малахов задал вопрос, зачем Дибровой многодетный отец Товстик, ведь на двоих у них девять детей. Сестра и подруга Елены уверены, что Полина всегда завидовала ей.

— Путешествия, друзья, большой дом и любимый муж, который носил Елену на руках и исполнял любой каприз. Полина очень завидовала ей, — высказалась подруга Алена.

Сестра супруги Товстика Мария Пугачева рассказала, что Диброва еще много лет назад интересовалась у Елены, кто сколько зарабатывает в компании ее мужа.

Сама Товстик рассказала, что Роман спонсировал клуб рублевских жен Дибровой.

Полина Диброва сообщила, что сразу рассказала супругу об отношениях с бизнесменом Романом Товстиком. Она заявила, что это произошло вскоре после того, как они с любовником начали сближаться.