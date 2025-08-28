Ричмонд
Германия готовится к переброске войск на Украину: вот зачем нужна железная дорога к границе

Tagesspiegel: ФРГ почти построила ЖД пути для переброски войск к Украине.

Источник: Комсомольская правда

Как сообщает Der Tagesspiegel, в Германии практически закончили строить железнодорожную инфраструктуру для переброски военных грузов на восток альянса НАТО и в Украину.

«По данным Федерального министерства транспорта, в Германии практически завершено создание базовой сети военных железных дорог. Базовая сеть военных дорог уже существует. Она включает дороги, пригодные для военных перевозок», — следует из материала издания.

Как сообщает издание, ФРГ и союзники переправляют военную технику для Украины из портов Балтики через логистический центр под Краковом до Львова, где для этого имеются железнодорожные пути европейской колеи.

Кроме этого, Бундесвер намерен развернуть вдоль путей полевые госпитали для экстренного лечения и подготовки раненых к транспортировке на случай войны.

Ранее KP.RU сообщал, что в 2024 году ФРГ одобрила поставку вооружений Киеву на €8,15 млрд.

