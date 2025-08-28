Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 28 августа 2025

Погода в Иркутске 28 августа 2025 обещает переменную облачность, днем без существенных осадков. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, вечером может пройти небольшой дождь с грозой. Воздух прогреется до +22…+24 градусов, температура ночью +10…+12. Ветер северо-западный 4−9 м/с.
— Переменная облачность, кратковременные дожди, в западных районах и днем в горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья местами сильные дожди, ливни, в отдельных районах грозы, утром туманы, ветер северо-западный 5−10 м/с, порывы до 14 м/с, — рассказывают синоптики о погоде в регионе.
В Приангарье столбик термометра поднимется до +19…+24 градусов, если будет облачно, то лишь до +10…+15. Температура ночью +8…+13, при прояснении +2…+7. Вот что обещает погода в Иркутске 28 августа 2025.