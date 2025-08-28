Ричмонд
Эскалаторы в новосибирских ТЦ продолжат работу после 1 сентября

Несмотря на новые правила технического освидетельствования, эскалаторы и подъемники для маломобильных посетителей в торговых центрах города не будут отключены с начала учебного года.

Ранее предполагалось, что с 1 сентября в новосибирских ТЦ эскалаторы и подъемники для инвалидов должны были остановиться из-за вступивших в силу в прошлом году требований по техническому освидетельствованию. Однако провести новое обследование пока невозможно из-за отсутствия аккредитованных организаций, пишет BFM-Новосибирск.

Союз торговых центров России направил запрос в Ростехнадзор с просьбой разъяснить ситуацию и предусмотреть переходный период для соблюдения новых норм.

Как сообщили BFM-Новосибирск в пресс-службе ТРЦ «Аура», эскалаторы центра с 1 сентября продолжат работу в штатном режиме. В отрасли предлагают установить переходный период до 1 сентября 2027 года и разрешить проводить освидетельствование оборудования по прежним правилам, чтобы не нарушать работу инфраструктуры и не создавать неудобств для посетителей.