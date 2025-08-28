Слаженная команда: отец и сын вместе спасают жизни бойцов

28 августа в России отмечают День военного медика. Корреспондент «Вечерней Москвы» пообщалась с отцом и сыном, врачами Евгением и Владиславом Даниловыми, и узнала, каким видится их путь «за ленточку».
Евгений Данилов — военный медик — вспоминает, что когда впервые в 2023 году поехал на фронт, то это было похоже на шаг в неизвестность.
— Не было точного понимания происходящего, — объясняет Евгений.
В первые несколько дней организовали группу врачей, которых распределили по населенным пунктам. Евгения направили в госпиталь Первомайска под Луганском. Незадолго до этого ВСУ обстреляли город из американской реактивной системы залпового огня. Нужна была помощь — рук не хватало.
Затем Евгений оказался в Бахмуте, в подземном убежище под названием «Рюмка» (в городе находился Артемовский завод шампанских вин). Медики расположились в шахтах, где и оборудовали военный госпиталь. По воспоминаниям некоторых бойцов, сражения в Бахмуте стали одними из самых кровопролитных. Тогда врачи практически не выходили из шахт, дежуря у хирургического стола. В итоге общими усилиями город был освобожден.
Владислав Данилов учился в медицинском классе. Отец стал для него примером настоящего мужчины, мальчик мечтал пойти по его стопам. Будучи шестнадцатилетним парнем, вспоминая дикую уверенность в глазах отца в день его отъезда, юноша объявил о своем намерении поехать на фронт. Евгений его поддержал.
Владислав поехал в Луганск, а оттуда, на боевой машине, «за ленточку». Там не было привычных московских дорог, за окнами лишь грязь и подбитые танки.
— Когда мы приехали в госпиталь, я был удивлен темпу жизни — раза в два быстрее, чем в Москве. Постоянные «прилеты», люди подскакивают, кого-то оперируют, — вспоминает Владислав. — В первый же день ассистировал на сложной операции. Мы около трех часов провели в подвальной комнате. У бойца было минное ранение. Хирург вытащил все осколки, которые только мог, а потом я сопровождал бойца до госпиталя в Луганске.
Единственное, что Владислав запомнил в тот вечер, — это уставшие глаза после завершения рабочего дня, которые смотрели на него в зеркале.
Какое-то время отец и сын были на разных направлениях, но в августе им довелось поработать вместе. При этом Евгений отмечает, что действовали они как слаженная команда.
Позже Владислав присоединился к Московскому региональному отделению ВОД «Волонтеры-медики». Он проводит мастер-классы для детей Москвы и Донбасса по оказанию первой помощи, даже организовал в школе волонтерский отряд «Верея». Его участниками стали молодые ребята из разных районов столицы и Московской области. По словам Владислава, кто-то из участников даже приехал с Украины, чтобы работать на благо нашего фронта. Они тоже проводят мастер-классы по оказанию первой помощи и сотрудничают с волонтерскими центрами. А помимо этого плетут маскировочные сети, делают окопные свечи и собирают гуманитарную помощь.
Кроме того, Владислав Данилов награжден медалями «За милосердие и помощь» от командира воинской части, «За службу Родине с детства» — от начальника медицинской бригады, «Волонтер. Доброволец» — от заместителя главы Донецкой Народной Республики.
СПРАВКА.
Московское региональное отделение ВОД «Волонтеры-медики» основано в 2013 году активистами проекта «Волонтеры Склифа». Активисты помогают в медицинских организациях, сопровождают спортивные и массовые мероприятия, повышают уровень медицинской грамотности населения, а также ведут профориентационную работу среди школьников.