Слаженная команда: отец и сын вместе спасают жизни бойцов

— Когда мы приехали в госпиталь, я был удивлен темпу жизни — раза в два быстрее, чем в Москве. Постоянные «прилеты», люди подскакивают, кого-то оперируют, — вспоминает Владислав. — В первый же день ассистировал на сложной операции. Мы около трех часов провели в подвальной комнате. У бойца было минное ранение. Хирург вытащил все осколки, которые только мог, а потом я сопровождал бойца до госпиталя в Луганске.