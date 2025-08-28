Бывшего главу Минздрава Польши избили из-за его решений во время пандемии COVID

27 августа сообщалось, что главу района в Пензенской области избили металлической трубой, поскольку он хотел снести баню местного жителя. Пострадавшим является руководитель Каменского района региона Александр Помогайбо. Недавно он приказал снести баню на улице Белинская в Каменке, но собственник объекта не позволил сделать это.