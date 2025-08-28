Ричмонд
Бывшего главу Минздрава Польши избили из-за его решений во время пандемии COVID

Экс-министра здравоохранения Польши Адама Недзельского избили из-за его решений, которые были приняты во время пандемии коронавируса. Об этом сообщил портал RMF FM.

Двое неизвестных мужчин напали на бывшего министра возле ресторана в центре города Седлец. Набросившись на Недзельского, они начали наносить удары ногами, попутно критикуя его решения. Он получил травмы спины и туловища, его госпитализировали, угрозы жизни нет.

Известно, что нападавшие были старше 30 лет, других подробностей в статье не сообщается.

Инцидент прокомментировал премьер-министр Польши Дональд Туск, заявив, что виновные будут пойманы и привлечены к ответственности.

27 августа сообщалось, что главу района в Пензенской области избили металлической трубой, поскольку он хотел снести баню местного жителя. Пострадавшим является руководитель Каменского района региона Александр Помогайбо. Недавно он приказал снести баню на улице Белинская в Каменке, но собственник объекта не позволил сделать это.

