Миниатюрный макет Владивостока появится в одном из музеев Москвы

В московском музее миниатюрной России «Царь — макет» планируют представить миниатюрную копию Владивостока. По информации пресс-службы музея, масштабированный макет готовят для второго зала, посвящённого Восточным территориям страны.
Конечно же, это не весь город. Из пластика в масштабе 1:87 создают главные достопримечательности и особенности рельефа Владивостока. В экспозиции предполагают показать такие знаковые объекты города, как Золотой мост, здание администрации Приморского края, памятник «Борцам за власть Совётов на Дальнем Востоке», морской вокзал, особняк Даттана, железнодорожный вокзал, кинотеатр «Уссури», подводную лодку С-56 и другие.
Большинство локаций на макете будут интерактивными: их можно будет активировать с помощью кнопок. По улицам маленького города будут перемещаться грузовые и легковые автомобили, автобусы, а миниатюрные жители смогут участвовать в разнообразных сценках, которые отсылают к известным отечественным фильмам, мультфильмам и сериалам.
Миниатюрные бухты Японского моря собираются воспроизвести в виде бассейна с девятью тоннами настоящей воды. По поверхности будут курсировать корабли, управляемые специальным магнитом, размещённым под бассейном.
Посетители смогут ознакомиться с мини-Владивостоком уже в начале 2026 года. В настоящее время в первом зале музея экспонируют более 25 интерактивных миниатюрных городов Европейской части России.