Миниатюрный макет Владивостока появится в одном из музеев Москвы

Конечно же, это не весь город. Из пластика в масштабе 1:87 создают главные достопримечательности и особенности рельефа Владивостока. В экспозиции предполагают показать такие знаковые объекты города, как Золотой мост, здание администрации Приморского края, памятник «Борцам за власть Совётов на Дальнем Востоке», морской вокзал, особняк Даттана, железнодорожный вокзал, кинотеатр «Уссури», подводную лодку С-56 и другие.