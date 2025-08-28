Ричмонд
Москалькова: Россия и Украина планируют воссоединить несколько семей в сентябре

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова объявила о намерении России и Украины воссоединить несколько семей в начале сентября. В беседе с «Известиями» она отметила, что этого ожидают около восьми семей, однако процесс затрудняется тем, что у большинства людей истекли сроки действия паспортов, и необходимо провести оформление соответствующих документов.

Источник: Life.ru

«Если это пожилые люди, то нужно оформить их проезд, обеспечить скорую помощь, решить вопрос с Международным комитетом Красного Креста», — отметила она.

Ранее стороны провели обмен пленными по формуле «146 на 146». Кроме того, в РФ вернулись восемь жителей Курской области, которые, по данным российской стороны, незаконно удерживались украинскими властями.

