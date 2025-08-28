Москалькова: Россия и Украина планируют воссоединить несколько семей в сентябре

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова объявила о намерении России и Украины воссоединить несколько семей в начале сентября. В беседе с «Известиями» она отметила, что этого ожидают около восьми семей, однако процесс затрудняется тем, что у большинства людей истекли сроки действия паспортов, и необходимо провести оформление соответствующих документов.