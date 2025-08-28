Москалькова: Россия и Украина планируют воссоединить несколько семей в сентябре

«Если это пожилые люди, то нужно оформить их проезд, обеспечить скорую помощь, решить вопрос с Международным комитетом Красного Креста», — отметила она.
Ранее стороны провели обмен пленными по формуле «146 на 146». Кроме того, в РФ вернулись восемь жителей Курской области, которые, по данным российской стороны, незаконно удерживались украинскими властями.
Татьяна Москалькова: биография омбудсмена по правам человека в РФ
Генерал-майор полиции, депутат Госдумы двух созывов, доктор юриспруденции и философии, кавалер нескольких орденов, активный разработчик законов, направленных на защиту прав человека и борьбу с преступностью. Все это об одном человеке — Татьяне Москальковой, прошедшей путь от простого бухгалтера до российского омбудсмена. Собрали главное из ее биографии.