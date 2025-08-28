ГОСТ на школьную форму носит рекомендательный характер, рассказал юрист

«Обязательные нормы к ношению определенной школьной формы существуют уже более 10 лет и установлены статьей 38 Федерального закона “Об образовании в Российской Федерации”, которая в свою очередь уполномочивает школы устанавливать соответствующие требования. За несоблюдение этих требований законом предусмотрена дисциплинарная ответственность учеников на общих основаниях, при этом не допускать ребенка в учреждение в связи с нарушением формы одежды администрация не вправе», — заключил Зернов.