ГОСТ на школьную форму носит рекомендательный характер, рассказал юрист

Юрист Зернов: ГОСТ на школьную форму носит рекомендательный характер.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Новый ГОСТ на школьную форму носит рекомендательный, а не обязательный характер, рассказал РИА Новости опрошенный в качестве юриста-эксперта адвокат Олег Зернов.

«С первого июля этого года применяется новый ГОСТ Р71582—2024 с требованиями к школьной форме. Нужно понимать, что эти стандарты вводятся для производителей соответствующего вида одежды и не являются обязательными для школ, учеников и их родителей, дня них они носят рекомендательный характер», — сообщил он.

По словам адвоката, ношение школьной формы и ранее было регламентировано законом.

«Обязательные нормы к ношению определенной школьной формы существуют уже более 10 лет и установлены статьей 38 Федерального закона “Об образовании в Российской Федерации”, которая в свою очередь уполномочивает школы устанавливать соответствующие требования. За несоблюдение этих требований законом предусмотрена дисциплинарная ответственность учеников на общих основаниях, при этом не допускать ребенка в учреждение в связи с нарушением формы одежды администрация не вправе», — заключил Зернов.