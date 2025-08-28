Росавиация: в аэропортах Сочи и Саратова ввели ограничения

Ранее аналогичные временные ограничения уже вводились в аэропортах Саратова и Тамбова, о чем также сообщал представитель Росавиации. Такие меры применяются для обеспечения безопасности полетов и могут затрагивать работу воздушных гаваней в различных регионах страны.