В Макеевке при атаке БПЛА пострадала женщина

Пожилая женщина получила ранения в результате атаки украинского беспилотника в Макеевке (ДНР), сообщило управление администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.
«Поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населённый пункт Макеевка (Центрально-Городской район): в результате атаки ударного БПЛА пострадала женщина 1960 года рождения», — говорится в сообщении.
Напомним, 21 августа дроны ВСУ совершили атаки на Горловку (ДНР). В результате ударов получила повреждения котельная предприятия «Донбасстеплоэнерго» в Калининском районе. В Никитовском районе города был поврежден частный дом.