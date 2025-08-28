Ричмонд
+25°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Макеевке при атаке БПЛА пострадала женщина

Ранения при ударе БПЛА получила жительница Макеевки 1960 года рождения.

Источник: Аргументы и факты

Пожилая женщина получила ранения в результате атаки украинского беспилотника в Макеевке (ДНР), сообщило управление администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.

«Поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населённый пункт Макеевка (Центрально-Городской район): в результате атаки ударного БПЛА пострадала женщина 1960 года рождения», — говорится в сообщении.

Напомним, 21 августа дроны ВСУ совершили атаки на Горловку (ДНР). В результате ударов получила повреждения котельная предприятия «Донбасстеплоэнерго» в Калининском районе. В Никитовском районе города был поврежден частный дом.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше