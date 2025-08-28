Ричмонд
+25°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Очередь у Крымского моста на выезд с полуострова превысила тысячу машин

Со стороны Тамани очередей перед пунктом досмотра не фиксировалось.

Источник: Аргументы и факты

У Крымского моста со стороны Керчи образовалась очередь из более чем тысячи автомобилей, сообщается в Telegram-канале, отслеживающем обстановку на переправе.

По данным на 1:00 мск, в зоне ручного досмотра ожидали 1069 транспортных средств, время прохождения контроля превышало три часа. Со стороны Тамани очередей перед пунктом досмотра не фиксировалось.

Движение по мосту разрешено для легковых машин, микроавтобусов и автобусов. Грузовой транспорт направляется в Крым через новые территории или посредством Керченской паромной переправы.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что три воздушные цели были ликвидированы над морской акваторией неподалеку от города.