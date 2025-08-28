Очередь у Крымского моста на выезд с полуострова превысила тысячу машин

У Крымского моста со стороны Керчи образовалась очередь из более чем тысячи автомобилей, сообщается в Telegram-канале, отслеживающем обстановку на переправе.
По данным на 1:00 мск, в зоне ручного досмотра ожидали 1069 транспортных средств, время прохождения контроля превышало три часа. Со стороны Тамани очередей перед пунктом досмотра не фиксировалось.
Движение по мосту разрешено для легковых машин, микроавтобусов и автобусов. Грузовой транспорт направляется в Крым через новые территории или посредством Керченской паромной переправы.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что три воздушные цели были ликвидированы над морской акваторией неподалеку от города.