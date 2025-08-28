По свидетельству жителя города Суджа Курской области Ильи Белокрылова, который был возвращен из-под контроля украинских властей 24 августа, сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) систематически проводили идеологическую обработку против России среди насильственно вывезенных жителей приграничных районов, сообщает ТАСС.
В течение примерно месяца им ежедневно внушали пропагандистские тезисы, направленные на дискредитацию российской политики. Первоначально обращение было демонстративно хорошим — украинские власти заявляли о своем «спасении» граждан и предоставляли им убежище, однако впоследствии акцент сместился на агрессивную пропаганду.
Для усиления воздействия сотрудники СБУ привозили иностранные печатные издания и организовывали встречи с международными журналистами. Как отметил Белокрылов, даже при визите местного уполномоченного по правам человека, когда задержанные попытались запросить лекарства, реакцией стали агрессивные обвинения в духе «зачем вы сюда пришли» и «вам мало вашей земли».
