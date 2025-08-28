Магнитная буря 28 августа 2025 года: шоковый шторм набирает скорость — облако плазмы несёт новую волну геомагнитных ударов

На солнечной поверхности фиксируется множество крупных пятен, свидетельствующих о накоплении энергии для мощных вспышек, однако частота этих вспышек снижается, а их интенсивность остается стабильной. Ученые предполагают, что Солнце находится в стадии подготовки к значительным выбросам энергии, что снижает количество мелких вспышек. Это увеличивает вероятность вспышек Х-класса, особенно учитывая, что активные зоны Солнца сейчас направлены на Землю. Индекс солнечной активности уже пять дней находится в «оранжево-красной зоне» и продолжает расти.