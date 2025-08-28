Магнитная буря 28 августа 2025 года: шоковый шторм набирает скорость — облако плазмы несёт новую волну геомагнитных ударов

По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН, на Солнце наблюдаются противоречивые процессы.
На солнечной поверхности фиксируется множество крупных пятен, свидетельствующих о накоплении энергии для мощных вспышек, однако частота этих вспышек снижается, а их интенсивность остается стабильной. Ученые предполагают, что Солнце находится в стадии подготовки к значительным выбросам энергии, что снижает количество мелких вспышек. Это увеличивает вероятность вспышек Х-класса, особенно учитывая, что активные зоны Солнца сейчас направлены на Землю. Индекс солнечной активности уже пять дней находится в «оранжево-красной зоне» и продолжает расти.
Прогноз на 28 августа 2025 года указывает на стабильное состояние магнитного поля Земли. Вероятность полномасштабной магнитной бури оценивается в 7%, тогда как незначительные возмущения возможны с вероятностью 25%. В 68% случаев геомагнитная обстановка останется спокойной. Геомагнитный индекс Ap вырастет с 10 до 12, а индекс солнечного радиоизлучения F10,7 сохранится на уровне 125.
В конце августа значительных геомагнитных возмущений не ожидается, однако в начале сентября прогнозируются магнитные бури 5, 7 и 15 числа, а также возможные возмущения 3, 4, 6, 8, 9, 14 и 16 сентября. Ученые отмечают, что долгосрочные прогнозы могут корректироваться, так как точные данные о солнечной активности доступны лишь за трое суток до события из-за ее непредсказуемости.
Метеочувствительным людям в период геомагнитных возмущений рекомендуется уделять особое внимание своему здоровью. Врачи советуют обеспечивать полноценный сон для восстановления организма и минимизации стресса, а также избегать переутомления. В рационе следует отдавать предпочтение свежим фруктам, овощам, нежирному мясу и рыбе, а также продуктам, богатым калием и магнием, которые поддерживают работу сердечно-сосудистой системы. Жирную, острую, соленую пищу и алкоголь лучше исключить, чтобы избежать ухудшения самочувствия.
Умеренные физические нагрузки, такие как прогулки, йога или легкая гимнастика, помогут улучшить кровообращение и общее состояние. Важно прислушиваться к организму и избегать чрезмерных нагрузок. Людям с хроническими заболеваниями необходимо иметь под рукой назначенные врачом препараты и строго следовать рекомендациям. При резком ухудшении самочувствия следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Эти меры помогут минимизировать дискомфорт в период магнитных бурь.