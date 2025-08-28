Скоро акулы в океанах могут остаться без зубов

Исследователи из Университета Генриха Гейне в Дюссельдорфе установили, что повышение кислотности океана негативно влияет на зубы акул, снижая их охотничьи способности. Результаты опубликованы на платформе Frontiers. В ходе эксперимента учёные изучили более 600 зубов черноперых рифовых акул, помещённых в два резервуара с разным уровнем кислотности: текущим и прогнозируемым на 2300 год.