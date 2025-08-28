Ричмонд
+25°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Скоро акулы в океанах могут остаться без зубов

Исследователи из Университета Генриха Гейне в Дюссельдорфе установили, что повышение кислотности океана негативно влияет на зубы акул, снижая их охотничьи способности.

Исследователи из Университета Генриха Гейне в Дюссельдорфе установили, что повышение кислотности океана негативно влияет на зубы акул, снижая их охотничьи способности. Результаты опубликованы на платформе Frontiers. В ходе эксперимента учёные изучили более 600 зубов черноперых рифовых акул, помещённых в два резервуара с разным уровнем кислотности: текущим и прогнозируемым на 2300 год.

Через восемь недель во втором резервуаре у зубов появились трещины, коррозия и структурные повреждения. Биолог Максимиллиан Баум отметил, что даже зубы верхних хищников страдают от повышенной кислотности, что может серьёзно повлиять на их выживание.

Ранее скат серьезно покалечил мужчину на море в российском городе.