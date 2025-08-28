Вице-премьер Патрушев и губернатор Кобзев обсудили развитие Иркутской области

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Патрушев во время рабочей поездки в Иркутскую область провел встречу с губернатором региона Игорем Кобзевым. Как сообщили КП-Иркутск в областном правительстве, главными темами разговора стали развитие сельского хозяйства, экология и природопользование.
В планах по развитию Сибири заявлено более 20 крупных проектов на сумму 2,5 триллиона рублей, которые помогут создать 35 тысяч новых рабочих мест. Сельское хозяйство — одна из ключевых отраслей экономики. На его поддержку и улучшение жизни в селах в 2025 году из федерального бюджета направят почти 1,5 миллиарда рублей. Кроме того, с начала действия госпрограммы по развитию села область уже получила более 6,5 миллиардов рублей.
Важный показатель успеха — валовой региональный продукт (ВРП). По итогам 2024 года он достиг почти трех триллионов рублей. Также на встрече обсудили готовность к уборочному сезону: ожидается, что объем собранного зерна будет не меньше прошлогоднего.
Значительное внимание уделили экологическим проектам. Регион участвует в нацпроектах «Экология» и «Экологическое благополучие». Здесь ведется работа по сохранению лесов, устранению старого экологического ущерба на двух объектах, а также реализуется федеральная программа «Чистый воздух».
Игорь Кобзев предложил создать в Братске специализированный межрегиональный лесопожарный центр. Эту идею уже поддержали министр природных ресурсов Александр Козлов и полпред президента в СФО Анатолий Серышев.
— Создание такого центра позволит быстро привлекать силы «Авиалесоохраны», в том числе для тушения пожаров с помощью взрывных работ, а также помогать соседним регионам — Бурятии, Якутии и Красноярскому краю, — пояснил Игорь Кобзев.
Еще один важный проект — строительство современных очистных сооружений в Усолье-Сибирском. Вся проектная документация уже прошла необходимые экспертизы и готова к реализации.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что современный Центр вирусологии открылся в Иркутске.