Вице-премьер Патрушев и губернатор Кобзев обсудили развитие Иркутской области

В планах по развитию Сибири заявлено более 20 крупных проектов на сумму 2,5 триллиона рублей, которые помогут создать 35 тысяч новых рабочих мест. Сельское хозяйство — одна из ключевых отраслей экономики. На его поддержку и улучшение жизни в селах в 2025 году из федерального бюджета направят почти 1,5 миллиарда рублей. Кроме того, с начала действия госпрограммы по развитию села область уже получила более 6,5 миллиардов рублей.