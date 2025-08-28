Мастер городской прозы: писателя Юрия Трифонова любили даже работницы прачечных

— Однажды мы с писателем Алексеем Арбузовым, тоже большим болельщиком, смотрели чемпионат мира. Юрий Валентинович болел за «Спартак», Арбузов тоже, а я, чтобы себе важность прибавить, сказала, что болею за команду голландскую, «Эйндховен». Я упомянула об этом в каких-то воспоминаниях. И однажды мне в музей (Музей «Дом на набережной», который много лет возглавляла Ольга Трифонова, с 2023 года закрыт на реэкспозицию. — «ВМ».) кто-то принес и оставил шарф болельщика «Эйндховена». Я была очень тронута. Иногда к нам на дачу приезжал Андрей Петрович Старостин. Вот тогда был праздник. Я начинала смотреть футбол вместе с ними, но потом поняла, что порчу им компанию. Потому что они комментировали игру… ну, не совсем парламентскими выражениями. А я их стесняла.