Для участия в ВЭФ во Владивостоке необходимо сдать ПЦР-тест на COVID-19

Уже через неделю на территории кампуса ДВФУ во Владивостоке состоится юбилейный Восточный экономический форум. Участникам мероприятия, а также представителям СМИ и персоналу для посещения площадки необходимо пройти ПЦР-тест на коронавирус. Обследование проводится один раз за сутки до первого посещения ВЭФ.