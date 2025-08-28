Для участия в ВЭФ во Владивостоке необходимо сдать ПЦР-тест на COVID-19

Уже через неделю на территории кампуса ДВФУ во Владивостоке состоится юбилейный Восточный экономический форум. Участникам мероприятия, а также представителям СМИ и персоналу для посещения площадки необходимо пройти ПЦР-тест на коронавирус. Обследование проводится один раз за сутки до первого посещения ВЭФ.
По информации организаторов форума, участникам, проживающим в Приморье или прибывшим во Владивосток до 31 августа, нужно сдать тест за сутки до первого посещения ВЭФ, при этом не ранее 31 августа 7:00 в центрах тестирования ВЭФ:
«Тем, кто прилетает во Владивосток 1 сентября и позже из Москвы и Санкт-Петербурга, необходимо сдать ПЦР-тест за двое суток до первого посещения площадки Форума и получить отрицательный результат. Центры тестирования в Москве и Санкт-Петербурге работают с 09:00 30 августа по московскому времени».
Для сдачи теста необходимо узнать и сохранить свой ID, заранее записаться на ПЦР-тестирование, оплатить его, распечатать, заполнить и принести в пункт ПЦР-тестирования согласие на медицинское вмешательство и обработку персональных данных.
Организаторы отметили, что пройти обследование можно только в центрах тестирования форума, которые находятся в Москве, Санкт-Петербурге и во Владивостоке.