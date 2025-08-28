Фестиваль русского краба пройдет во Владивостоке с 29 августа по 14 сентября на набережной Спортивной гавани

«Крабовый фестиваль станет прологом к масштабному культурному проекту, который стартует с открытием центра в регионе. Для Владивостока краб — больше чем продукт. Это узнаваемый гастрономический символ и часть культурной идентичности», — отметил руководитель филиала Национального центра «Россия» в Приморском крае Виталий Станиславчук.
В фестивале примут участие рестораны «Миллионка», Zuma, «Токио», «Еда и точка», «Омлет Станция». Специально для мероприятия ГК «Русский Краб» поставит крабовое мясо для приготовления 20 тысяч порций блюд фестивального меню. Гостям фестиваля предложат блюда по авторским рецептам шеф-поваров, кулинарные мастер-классы, концерты и развлекательные программы для детей.
В дни открытия фестиваля и филиала Национального центра «Россия» сборная команда поваров приготовит большую уху из краба.
«Фестиваль — это наш вклад в развитие региона через повышение его гастрономической привлекательности и продвижение дальневосточных продуктов на внутренний рынок, — сказал Сергей Горячев, генеральный директор ГК “Русский Краб”. — Мы стремимся расширить представление о продукте и показать, что краб органично вписывается не только в праздничное меню, но и в блюда повседневного потребления».
«Гости фестиваля смогут попробовать пельмени, уху, блины, оладьи и другие блюда русской кухни с крабовым мясом. Краб — это достояние и гордость России. Большие уличные фестивали помогают формировать культуру потребления продукта в доступном формате», — считает Екатерина Шаповалова, руководитель проекта «Гастрономическая карта России».
Организатором выступает ГК «Русский Краб» при поддержке ТИЦ Visit Primorye, Национального центра «Россия» и федерального проекта «Гастрономическая карта России». Мероприятие является частью системной работы региона по продвижению дальневосточной кухни, российских региональных продуктов, культуры и туризма.