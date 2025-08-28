Суд отправил под домашний арест бизнесмена по делу врио замглавы Курской области

В рамках уголовного дела против врио заместителя губернатора Курской области Владимира Базарова Мещанский районный суд столицы постановил заключить под домашний арест Сергея Серебрянского, возглавляющего АНО «Центр компетенции по развитию городской среды Белгородской области», которая находится в стадии ликвидации.
По данным ТАСС, полученным от участника процесса, основанием для задержания обоих фигурантов послужило расследование хищений в ходе строительства оборонительных сооружений в Белгородской области.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Серебрянскому меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 25 октября», — передает собеседник агентства.
Задержание Серебрянского связано с делом против врио вице-губернатора Курской области Базарова. Уголовное дело о хищении федеральных средств, предназначенных для строительства приграничных укреплений на украинском направлении, было возбуждено в феврале 2024 года.
Ранее KP.RU писал, что по решению суда Базаров будет находиться под стражей до 25 октября — соответствующее ходатайство было удовлетворено.