Названы законы, которые начнут действовать в России с 1 сентября

С первого сентября в России вступает в силу ряд значимых законодательных изменений, затрагивающих цифровую сферу, образование и социальную поддержку.
Одним из ключевых нововведений становится обязательная предустановка российского магазина приложений RuStore на все продаваемые в стране гаджеты, включая устройства Apple и Xiaomi. Данный закон фактически обязывает зарубежные платформы обеспечить возможность установки и обновления отечественных приложений, что направлено на укрепление технологического суверенитета.
С 1 сентября в России вступает в силу закон, запрещающий передачу SIM-карт третьим лицам. Новые правила разрешают покупку SIM-карт только для ближайших родственников, перечисленных в Семейном кодексе: супругов, детей, родителей, братьев, сестер, бабушек, дедушек и внуков. При этом кратковременное использование телефона другом для звонка или выхода в интернет не будет считаться нарушением.
Параллельно ужесточается регулирование в интернет-пространстве. Под запрет попадает реклама VPN-сервисов и иных средств обхода блокировок, с установлением существенных штрафов для граждан, должностных и юридических лиц. Также вводится наказание за умышленный поиск экстремистских материалов, в том числе с использованием VPN.
В сфере образования правительство получает расширенные полномочия по регулированию платного приема в вузы, включая установление стоимости обучения и контроль за количеством студентов по конкретным специальностям. Особое внимание уделяется подготовке кадров для критически важных для технологической независимости страны отраслей.
Отдельным пунктом становится поддержка беременных студенток, которые с 1 сентября будут получать пособие в размере 100% регионального прожиточного минимума, вне зависимости от получения стипендии. Средний размер выплаты составит около 90 тысяч рублей.
С 1 сентября в России вводится новое понятие «стратегически значимые лекарственные средства». В соответствии с новым законом, правительство утвердит порядок формирования соответствующего перечня и возьмет на себя обеспечение их производства внутри страны.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.