На Камчатке за сутки зарегистрировали более 20 афтершоков

По данным Камчатского филиала ФИЦ Единой геофизической службы РАН, в населённых пунктах подземные толчки ощущались один раз силой до трёх баллов. В управлении МЧС также напомнили о активности шести вулканов на полуострове и рекомендовали не приближаться к ним.