На Камчатке за сутки зарегистрировали более 20 афтершоков

Сейсмологи за последние сутки зарегистрировали на Камчатке 24 повторных подземных толчка, которые наблюдаются на полуострове после мощного землетрясения, зафиксированного 30 июля, сообщило Главное управление МЧС России по региону.
«За сутки произошли 24 афтершока магнитудой от 3,5 до 6,2», — отметило в своём Telegram-канале краевое подразделение ведомства.
По данным Камчатского филиала ФИЦ Единой геофизической службы РАН, в населённых пунктах подземные толчки ощущались один раз силой до трёх баллов. В управлении МЧС также напомнили о активности шести вулканов на полуострове и рекомендовали не приближаться к ним.
Напомним, 27 августа вулкан Карымский на Камчатке выбросил пепел на высоту 3 км. Шлейф от выброса протянулся на 18 км. В связи с активностью вулкана был введён «оранжевый» код авиационной опасности.