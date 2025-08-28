Ричмонд
«Совет да любовь!»: Прилучный поздравил Муцениеце со свадьбой

Супруги-актеры Павел Прилучный и Зепюр Брутян поздравили со свадьбой бывшую жену артиста Агату Муцениеце и музыканта Петра Дрангу.

25 августа пара сыграла свадьбу в узком кругу самых близких.

Журналисты «Стархита» на премьере проекта «Виноград» спросили Прилучного, поздравил ли он с этим событием экс-супругу, с которой до сих пор судится из-за детей. Актер и его жена пожелали счастья и любви молодоженам.

— Счастья молодым! — сказала Брутян.

— Совет да любовь! — поддержал супругу Прилучный.

Агата Муцениеце вышла замуж за Петра Дрангу 25 августа. Для влюбленных это символичная дата — в этот день, как говорят, год назад у них прошло первое свидание, а три года назад в этот же день Павел Прилучный, женился на Зепюр Брутян. История любви Муцениеце и Дранги — в материале «Вечерней Москвы».

В день свадьбы Муцениеце также поменяла фамилию в соцсетях на Дранга. После изменения информации стало понятно, что артистка решила взять фамилию супруга после заключения их брака. Однако она пока не комментировала это решение.