«Совет да любовь!»: Прилучный поздравил Муцениеце со свадьбой

Агата Муцениеце вышла замуж за Петра Дрангу 25 августа. Для влюбленных это символичная дата — в этот день, как говорят, год назад у них прошло первое свидание, а три года назад в этот же день Павел Прилучный, женился на Зепюр Брутян. История любви Муцениеце и Дранги — в материале «Вечерней Москвы».