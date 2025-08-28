Эксперт рассказала, что дает ребенку чтение книг вместе с родителями

— Ваше внимание целиком направлено на совместный с ребенком процесс. Есть только вы и он. Такое внимание особое — ребенок чувствует себя увиденным, удовлетворяет потребность в близости. Именно такой процесс остается в его воспоминаниях, — объяснила специалист.