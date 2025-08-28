Эксперт рассказала, что дает ребенку чтение книг вместе с родителями

Совместное чтение книг с детьми — это не просто полезная привычка, а настоящий вклад в их развитие и эмоциональное здоровье. Об этом KP.RU рассказала психолог Александра Чмуж.
— Ваше внимание целиком направлено на совместный с ребенком процесс. Есть только вы и он. Такое внимание особое — ребенок чувствует себя увиденным, удовлетворяет потребность в близости. Именно такой процесс остается в его воспоминаниях, — объяснила специалист.
По словам эксперта, спокойный вечер с книгой рядом с мамой или папой снижает тревожность и напряжение у ребенка, которые накопились за день. Эмоциональная подача текста помогает развивать воображение, внимание и память. Кроме того, новые слова и объяснения взрослых расширяют словарный запас и учат ребенка мыслить шире.
Совместное чтение еще и формирует эмпатию. малыш начинает понимать внутренний мир героев, а значит — и других людей. Если попросить ребенка пересказать сюжет или охарактеризовать персонажей, это станет отличной подготовкой к школе, где важен навык пересказа и понимания текста.