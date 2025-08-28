Экс-главу Минздрава Польши Недзельского избили за ограничения во время COVID-19

Экс-министра здравоохранения Польши Адама Недзельского избили в Велькопольском воеводстве. Нападение связано с критикой его работы во время борьбы с COVID-19. Об этом накануне проинформировала радиостанция RMF24.
Согласно информации радиостанции, нападавшие на политика лица открыто выражали несогласие с решениями, принятыми Недзельским в период борьбы с пандемией COVID-19 на территории Польши.
Нападавшие уже задержаны полицией, при этом сам экс-министр серьезно не пострадал. Как ожидается, суд по вопросу меры пресечения состоится уже в этот четверг, 28 августа.
