Экс-главу Минздрава Польши Недзельского избили за ограничения во время COVID-19

В ковидные времена был избит экс-министр здравоохранения на западе Польши.

Источник: Комсомольская правда

Экс-министра здравоохранения Польши Адама Недзельского избили в Велькопольском воеводстве. Нападение связано с критикой его работы во время борьбы с COVID-19. Об этом накануне проинформировала радиостанция RMF24.

Согласно информации радиостанции, нападавшие на политика лица открыто выражали несогласие с решениями, принятыми Недзельским в период борьбы с пандемией COVID-19 на территории Польши.

Нападавшие уже задержаны полицией, при этом сам экс-министр серьезно не пострадал. Как ожидается, суд по вопросу меры пресечения состоится уже в этот четверг, 28 августа.

Ранее KP.RU сообщал, что из-за нападения протестующих, забрасывавших камнями кортеж, аргентинский лидер Хавьер Милей был вынужден экстренно свернуть предвыборный митинг. Накануне китайские власти ввели COVID-ограничения из-за вспышки лихорадки Чикунгунья в стране.

