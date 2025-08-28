Врач назвала самые перспективные добавки для продления жизни

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета Минздрава России доктор медицинских наук Ольга Ткачева в разговоре с РИА Новости перечислила добавки, эффективность которых для продления жизни подтверждена клиническими исследованиями.
«Современные разработки в области долголетия больше не ограничиваются общими рекомендациями. Учёные всё активнее исследуют вещества, которые могут влиять на ключевые механизмы старения — от клеточного воспаления до окислительного стресса. На этом фоне растёт интерес к так называемым добавкам для долголетия, которые сегодня рассматриваются в научной среде как потенциальные инструменты поддержки здоровья с возрастом. Среди множества добавок на рынке специалисты выделяют те, эффективность и безопасность которых подтверждена клиническими исследованиями: магний, креатин, Омега-3, NMN и витамин В», — сообщила врач.
Специалист добавила, что креатин известен в спортивной медицине, но также привлекает внимание геронтологов как возможное средство поддержки мышечной массы и энергии у пожилых.
«Омега-3 жирные кислоты изучаются за их влияние на сердечно-сосудистую систему, воспалительные маркеры и когнитивные функции», — сообщила Ткачева.
По ее словам, магний активно исследуется в контексте метаболизма, качества сна и снижения артериального давления. С возрастом он становится особенно важен для поддержания устойчивости организма к стрессам и физическим нагрузкам.
«NMN (никотинамид мононуклеотид) обсуждается в научной среде как прекурсор NAD+ — ключевого кофермента, участвующего в восстановлении клеток. NMN интересен тем, что работает “внутри” клетки — поддерживает митохондрии, улучшает восстановление тканей и может реально замедлить некоторые признаки старения», — пояснила врач.
Специалист уточнила, что витамин D продолжает активно исследоваться в контексте иммунной функции, плотности костей и здоровья мышц у пожилых людей.
«Важно понимать, даже при наличии научных данных ни одно вещество не может рассматриваться как универсальное средство против старения. Тем более без индивидуального подхода и медицинского наблюдения. Любые добавки — это только часть более широкой картины. Действительно, биологический возраст можно корректировать, если действовать осознанно и системно. Добавки — это лишь один из инструментов. Базу составляет образ жизни, питание, движение и контроль хронических заболеваний», — добавила Ткачева.
Она уточнила, что исследования в области нутриентов и долголетия продолжаются. Многие из изучаемых веществ демонстрируют перспективные эффекты в лабораторных и клинических условиях. Несмотря на маркетинговые заявления, не все добавки имеют достаточную научную базу. Поэтому любые решения в этой области требуют осторожности, критического подхода и, желательно, профессионального сопровождения, подчеркнула врач.