Врач назвала самые перспективные добавки для продления жизни

«Современные разработки в области долголетия больше не ограничиваются общими рекомендациями. Учёные всё активнее исследуют вещества, которые могут влиять на ключевые механизмы старения — от клеточного воспаления до окислительного стресса. На этом фоне растёт интерес к так называемым добавкам для долголетия, которые сегодня рассматриваются в научной среде как потенциальные инструменты поддержки здоровья с возрастом. Среди множества добавок на рынке специалисты выделяют те, эффективность и безопасность которых подтверждена клиническими исследованиями: магний, креатин, Омега-3, NMN и витамин В», — сообщила врач.