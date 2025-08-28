На экологическую реабилитацию Байкальска направят более 15 миллиардов

Вице-премьер Дмитрий Патрушев провел в Иркутской области совещание по устранению последствий работы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината и развитию Байкальска. Во время рабочей поездки делегация с участием представителей Минприроды, «Росатома» и ВЭБ.РФ осмотрела территорию бывшего комбината, включая полигоны отходов и очистные сооружения. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве региона.
Правительство России уже выделило на устранение экологического ущерба более 11 миллиардов рублей, а общий объем финансирования в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» превысит 15 миллиардов. Основная часть работ по переработке накопленных стоков и рекультивации земель должна быть завершена до конца 2027 года.
Особое внимание уделяется будущему города Байкальск. По поручению президента ему планируется придать новый импульс развития.
— Мы нацелены вывести Байкальск на принципиально иной уровень жизни, сделать его визитной карточкой российского экологического туризма с использованием передовых технологий, — отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
На месте промплощадки бывшего БЦБК планируется создать современный городской район и всесезонный курорт международного уровня. Для ускорения развития эту территорию предложили включить в федеральный проект «5 морей и озеро Байкал».
