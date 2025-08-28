На экологическую реабилитацию Байкальска направят более 15 миллиардов

Вице-премьер Дмитрий Патрушев провел в Иркутской области совещание по устранению последствий работы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината и развитию Байкальска. Во время рабочей поездки делегация с участием представителей Минприроды, «Росатома» и ВЭБ.РФ осмотрела территорию бывшего комбината, включая полигоны отходов и очистные сооружения. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве региона.