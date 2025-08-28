Рост МРОТ на 20% прогнозируют в Госдуме с 2026 года

МРОТ может подрасти в 2026 году.
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России может вырасти примерно на 20% с 1 января 2026 года. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Сейчас МРОТ составляет 22 440 рублей до вычета НДФЛ, а после индексации может достичь 27 тысяч рублей.
«Исходя из обсуждений и поставленной президентом задачи по увеличению МРОТ, предполагаю, что МРОТ будет проиндексирован примерно на 20%. Это выше уровня прогноза инфляции, и уверен, что это будет выше уровня фактической инфляции», — сказал глава комитета, слова приводит ТАСС. Он также отметил, что рост минимальной зарплаты напрямую отразится на доходах от 4 до 5 миллионов работников.
Нилов уточнил, что законопроект об индексации МРОТ правительство внесет в Государственную думу осенью вместе с проектом федерального бюджета на ближайшие три года. Рассмотрение этого документа будет проходить параллельно с другими ключевыми финансовыми инициативами. Ожидается, что проект закона о новом размере МРОТ поступит в парламент в сентябре, после чего депутаты приступят к его детальному обсуждению и доработке.