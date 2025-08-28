Рост МРОТ на 20% прогнозируют в Госдуме с 2026 года

«Исходя из обсуждений и поставленной президентом задачи по увеличению МРОТ, предполагаю, что МРОТ будет проиндексирован примерно на 20%. Это выше уровня прогноза инфляции, и уверен, что это будет выше уровня фактической инфляции», — сказал глава комитета, слова приводит ТАСС. Он также отметил, что рост минимальной зарплаты напрямую отразится на доходах от 4 до 5 миллионов работников.