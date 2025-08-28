В Новосибирской области временно остановили поезда

Это связано с тем, что сошла вниз насыпь на ж/д путях.
В Новосибирской области произошел инцидент: 27 августа осыпалась земляная насыпь возле железнодорожных путей, находящихся между станциями Жеребцово и Издревая Западно-Сибирской железной дороги. Данную информацию предоставили представители пресс-службы Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
В связи с произошедшим, движение поездов на данном отрезке пути временно остановлено. Возможны отклонения от графика движения. В настоящий момент ведется выяснение обстоятельств, приведших к обрушению.
Предварительно рассматриваются несколько версий, включая размытие грунта из-за обильных осадков, нарушение технологии при строительстве насыпи, а также возможные подвижки грунта.