Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрист объяснил новые правила расчета премии с 1 сентября

Юрист Ибрагимова: с 1 сентября изменится порядок начисления и выплаты премий.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Обновленная статья Трудового кодекса, регламентирующая порядок начисления и выплаты премий, вступает в силу с 1 сентября, рассказала агентству «Прайм» руководитель практики «Кадровый комплаенс» КСК ГРУПП Аида Ибрагимова.

По ее словам, документ регламентирует необходимость установки системы премирования локальными нормативными актами предприятия, в которых должны быть прописаны основные положения. Среди них — порядок начисления, сроки и условия премирования, контроль за их исполнением и ответственный за принятие решения.

«Размер премии ограничивается лишь финансовыми возможностями работодателя. Он может быть фиксированный, рассчитываться по определенной формуле или определяться оценками успешности выполнения работы», — отметила Ибрагимова.

Снизить премию могут лишь за период, в который работник допустил нарушение, при этом размер его месячной зарплаты не должен снизиться более чем на 20 процентов, заключила юрист.