Юрист объяснил новые правила расчета премии с 1 сентября

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Обновленная статья Трудового кодекса, регламентирующая порядок начисления и выплаты премий, вступает в силу с 1 сентября, рассказала агентству «Прайм» руководитель практики «Кадровый комплаенс» КСК ГРУПП Аида Ибрагимова.
По ее словам, документ регламентирует необходимость установки системы премирования локальными нормативными актами предприятия, в которых должны быть прописаны основные положения. Среди них — порядок начисления, сроки и условия премирования, контроль за их исполнением и ответственный за принятие решения.
«Размер премии ограничивается лишь финансовыми возможностями работодателя. Он может быть фиксированный, рассчитываться по определенной формуле или определяться оценками успешности выполнения работы», — отметила Ибрагимова.
Снизить премию могут лишь за период, в который работник допустил нарушение, при этом размер его месячной зарплаты не должен снизиться более чем на 20 процентов, заключила юрист.