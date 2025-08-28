МВД разъяснило правила оплаты новой пошлины за техосмотр

Новую пошлину будут оплачивать автовладельцы самостоятельно.
Правила оплаты новой пошлины за техосмотр, которая вводится с 1 сентября, разъяснили в Министерстве внутренних дел. Оплачивать ее владельцы транспортных средств должны будут самостоятельно. Об этом сообщает МВД.
«Обязанность по оплате государственной пошлины за внесение сведений в Единую автоматизированную информационную систему техосмотра (ЕАИСТО) при оформлении диагностической карты по результатам технического осмотра возлагается на владельца транспортного средства», — приводит ответ МВД России «Коммерсант». Размер новой пошлины составляет 500 рублей.
Ранее операторы рынка обращались за разъяснениями, поскольку в тексте Налогового кодекса прямо не указано, кто должен оплачивать новую пошлину — собственник машины или оператор техосмотра. По данным МВД, ежегодно в России формируется более 5,4 млн диагностических карт.
Ранее сообщалось об увеличении госпошлины на ряд услуг для автовладельцев. Документ вступает в силу с 1 сентября 2025 года согласно указу, подписанному президентом России Владимиром Путиным и предусматривает увеличение стоимости выдачи водительских удостоверений, свидетельств о регистрации транспортных средств и госномеров, а также вводит новую пошлину за внесение сведений о техосмотре в ЕАИСТО в размере 500 рублей.