МВД разъяснило правила оплаты новой пошлины за техосмотр

Ранее сообщалось об увеличении госпошлины на ряд услуг для автовладельцев. Документ вступает в силу с 1 сентября 2025 года согласно указу, подписанному президентом России Владимиром Путиным и предусматривает увеличение стоимости выдачи водительских удостоверений, свидетельств о регистрации транспортных средств и госномеров, а также вводит новую пошлину за внесение сведений о техосмотре в ЕАИСТО в размере 500 рублей.