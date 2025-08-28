Красноярцев предупредили о сильных дождях и похолодании в четверг

Прогноз составлен на основе данных Среднесибирского УГМС.
Жителей Красноярского края ожидает дождливый и прохладный последний четверг лета. Синоптики прогнозируют облачную погоду с кратковременными прояснениями и периоды сильного дождя.
Температурный режим будет значительно ниже климатической нормы для конца августа:
Ночью: +12…+14°C.
Днем: +18…+20°C.
Ветер северо-западный умеренный, 5−10 м/с, что усилит ощущение осенней прохлады. Атмосферное давление будет ниже нормы.
Рекомендации для горожан:
Обязательно брать с собой зонт и дождевик;
Водителям быть осторожными на дорогах из-за возможного подтопления;
Выбирать теплую и непромокаемую одежду;
Воздержаться от пикников и длительных прогулок;
Обеспечить безопасность домашних животных во время дождя.
Такая погода обусловлена влиянием циклона с северо-запада. Улучшение погодных условий синоптики прогнозируют к выходным. Метеорологи напоминают, что подобная погода характерна для конца августа в Сибири и является сезонным явлением.