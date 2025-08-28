Ричмонд
Красноярцев предупредили о сильных дождях и похолодании в четверг

Прогноз составлен на основе данных Среднесибирского УГМСЖителей Красноярского края ожидает дождливый и прохладный последний четверг лета.

Прогноз составлен на основе данных Среднесибирского УГМС.

Жителей Красноярского края ожидает дождливый и прохладный последний четверг лета. Синоптики прогнозируют облачную погоду с кратковременными прояснениями и периоды сильного дождя.

Температурный режим будет значительно ниже климатической нормы для конца августа:

Ночью: +12…+14°C.

Днем: +18…+20°C.

Ветер северо-западный умеренный, 5−10 м/с, что усилит ощущение осенней прохлады. Атмосферное давление будет ниже нормы.

Рекомендации для горожан:

Обязательно брать с собой зонт и дождевик;

Водителям быть осторожными на дорогах из-за возможного подтопления;

Выбирать теплую и непромокаемую одежду;

Воздержаться от пикников и длительных прогулок;

Обеспечить безопасность домашних животных во время дождя.

Такая погода обусловлена влиянием циклона с северо-запада. Улучшение погодных условий синоптики прогнозируют к выходным. Метеорологи напоминают, что подобная погода характерна для конца августа в Сибири и является сезонным явлением.