Жителям Центральной России пообещали возвращение июльского тепла

В последние дни августа в центральной части России ожидается возвращение теплой июльской погоды. С таким прогнозом выступил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, передает РИА Новости.
«В пятницу ночью в Москве будет еще прохладно, 6−11 градусов, а днем уже столбик термометра перевалит через двадцатиградусную отметку. В субботу — существеннейшее повышение температуры, будет около 25, по области — от 21 до 26. Ночь очень теплая, минимальное значение будет около 15 градусов», — рассказал синоптик.
По словам метеоролога, теплую погоду принесут воздушные массы со стороны Турции и Ближнего Востока. В воскресенье, по прогнозу Вильфанда, ожидается до 28 градусов в столице, а в Московском регионе — на градус выше.
Он отметил, что предстоящее потепление будет выше климатической нормы этих дней на 6−7 градусов. При этом осадков не ожидается, заключил синоптик.
