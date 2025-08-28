Жителям Центральной России пообещали возвращение июльского тепла

«В пятницу ночью в Москве будет еще прохладно, 6−11 градусов, а днем уже столбик термометра перевалит через двадцатиградусную отметку. В субботу — существеннейшее повышение температуры, будет около 25, по области — от 21 до 26. Ночь очень теплая, минимальное значение будет около 15 градусов», — рассказал синоптик.