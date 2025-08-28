Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителям Центральной России пообещали возвращение июльского тепла

В последние дни августа в центральной части России ожидается возвращение теплой июльской погоды.

В последние дни августа в центральной части России ожидается возвращение теплой июльской погоды. С таким прогнозом выступил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, передает РИА Новости.

«В пятницу ночью в Москве будет еще прохладно, 6−11 градусов, а днем уже столбик термометра перевалит через двадцатиградусную отметку. В субботу — существеннейшее повышение температуры, будет около 25, по области — от 21 до 26. Ночь очень теплая, минимальное значение будет около 15 градусов», — рассказал синоптик.

По словам метеоролога, теплую погоду принесут воздушные массы со стороны Турции и Ближнего Востока. В воскресенье, по прогнозу Вильфанда, ожидается до 28 градусов в столице, а в Московском регионе — на градус выше.

Он отметил, что предстоящее потепление будет выше климатической нормы этих дней на 6−7 градусов. При этом осадков не ожидается, заключил синоптик.

Ранее «МК» писал, что Роман Вильфанд спрогнозировал приближение к Камчатке разрушительного урагана с порывами ветра до 47 метров в секунду.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.