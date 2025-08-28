Освободить от НДФЛ родителей, рано вышедших из декрета, предложили в Госдуме

«Авторы законопроекта напомнили, что с 1 января 2024 года вступил в силу закон, согласно которому право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком сохраняется, если лицо выходит из декрета на работу ранее достижения ребенком возраста полутора лет. Однако в этом случае возникает обязанность выплачивать НДФЛ, при котором часть предоставленного пособия возвращается государству, что снижает эффективность предоставленной поддержки», — приводят РИА Новости документ, который имеется в распоряжении.