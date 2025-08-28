Россиян предупредили о новой схеме мошенников с получением кода от домофона

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Мошенники придумали новую двухэтапную схему обмана россиян с предложением получить персональный код от домофона, а затем звонком якобы от Госуслуг, выяснило РИА Новости.
Злоумышленник звонит жертве, называет ее адрес и сообщает о возможности получить персональный код от домофона, который позволит открывать дверь подъезда без ключа. После согласия жертве в смс от Госуслуг приходит шестизначный код, который, по словам мошенников, теперь будет открывать подъезд.
Спустя время человеку поступает звонок в мессенджере якобы с аккаунта Госуслуг. От лица сотрудника портала аферист сообщает о попытке взлома Госуслуг и просит продиктовать тот код из смс, который ранее пришел жертве.
После того, как жертва называет код, мошенник получает доступ к ее личному кабинету на портале. При этом Госуслуги предупреждали, что операторы поддержки никогда не запрашивают пароли и коды из смс.
С 1 июня этого года в России вступил в силу закон о защите граждан от мошенников. Он включает порядка 30 мер, которые вводятся поэтапно. Так, на сегодняшний день введен запрет на использование мессенджеров сотрудниками госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами. Также с 1 августа у россиян появилась возможность отказаться от смс-рассылок, а с 1 сентября они смогут отказаться от спам-звонков. С сентября россияне также смогут устанавливать через «Госуслуги» самозапрет на оформление сим-карт.