Россиян предупредили о новой схеме мошенников с получением кода от домофона

С 1 июня этого года в России вступил в силу закон о защите граждан от мошенников. Он включает порядка 30 мер, которые вводятся поэтапно. Так, на сегодняшний день введен запрет на использование мессенджеров сотрудниками госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами. Также с 1 августа у россиян появилась возможность отказаться от смс-рассылок, а с 1 сентября они смогут отказаться от спам-звонков. С сентября россияне также смогут устанавливать через «Госуслуги» самозапрет на оформление сим-карт.