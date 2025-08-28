Ричмонд
Российские врачи спасли жизнь китайскому мальчику, выпавшему из окна

Врачи Тысячекоечной больницы Владивостока успешно оказали помощь четырехлетнему гражданину Китая, получившему тяжелые травмы в результате падения из окна четвертого этажа гостиницы.

Врачи Тысячекоечной больницы Владивостока успешно оказали помощь четырехлетнему гражданину Китая, получившему тяжелые травмы в результате падения из окна четвертого этажа гостиницы. Инцидент произошел 25 августа, когда ребенок находился в России с родителями в рамках туристической поездки.

При поступлении в медучреждение у мальчика был диагностирован перелом височной кости черепа, эпидуральная и субдуральная гематомы, не потребовавшие хирургического вмешательства, а также ушибленная рана лица. В течение первых суток пациент находился в реанимационном отделении под постоянным наблюдением медицинского персонала. После стабилизации состояния его перевели в нейрохирургическое отделение.

По словам врача-нейрохирурга Оксаны Суздалевой, в настоящее время состояние ребенка оценивается как удовлетворительное, наблюдается положительная динамика выздоровления. Гематомы успешно рассасываются благодаря правильно подобранному медикаментозному лечению.

