Российские врачи спасли жизнь китайскому мальчику, выпавшему из окна

При поступлении в медучреждение у мальчика был диагностирован перелом височной кости черепа, эпидуральная и субдуральная гематомы, не потребовавшие хирургического вмешательства, а также ушибленная рана лица. В течение первых суток пациент находился в реанимационном отделении под постоянным наблюдением медицинского персонала. После стабилизации состояния его перевели в нейрохирургическое отделение.