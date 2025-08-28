Главу НМИЦ им. Мешалкина подозревают в получении взяток

Информированный источник сообщил РИА Новости о проведении следственных мероприятий в Национальном медицинском исследовательском центре имени академика Е. Н. Мешалкина в Новосибирске от 27 августа. Генеральный директор учреждения, Александр Чернявский, и его заместитель, Артём Пухальский, находятся под подозрением в совершении коррупционного преступления. Имя источника не разглашается.