Главу НМИЦ им. Мешалкина подозревают в получении взяток

В клинике проходят обыски, необходима доказательная база.
Информированный источник сообщил РИА Новости о проведении следственных мероприятий в Национальном медицинском исследовательском центре имени академика Е. Н. Мешалкина в Новосибирске от 27 августа. Генеральный директор учреждения, Александр Чернявский, и его заместитель, Артём Пухальский, находятся под подозрением в совершении коррупционного преступления. Имя источника не разглашается.
Как сообщил источник, в настоящее время в клинике осуществляются обыски. Чернявский и Пухальский проходят по делу в качестве подозреваемых.
По имеющейся информации, руководству клиники инкриминируют получение взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
Собеседник агентства уточнил, что речь идет о предполагаемом содействии коммерческим организациям в получении прибыльных государственных контрактов на поставку медицинского оборудования в обмен на незаконное вознаграждение. Официальные комментарии от представителей правоохранительных органов пока не поступали.
Стоит отметить, что предыдущее руководство НМИЦ им. Е. Н. Мешалкина также было признано виновным в хищении денежных средств, связанных с закупками медицинского оборудования для клиники.