Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главу НМИЦ им. Мешалкина подозревают в получении взяток

В клинике проходят обыски, необходима доказательная база.

В клинике проходят обыски, необходима доказательная база.

Информированный источник сообщил РИА Новости о проведении следственных мероприятий в Национальном медицинском исследовательском центре имени академика Е. Н. Мешалкина в Новосибирске от 27 августа. Генеральный директор учреждения, Александр Чернявский, и его заместитель, Артём Пухальский, находятся под подозрением в совершении коррупционного преступления. Имя источника не разглашается.

Как сообщил источник, в настоящее время в клинике осуществляются обыски. Чернявский и Пухальский проходят по делу в качестве подозреваемых.

По имеющейся информации, руководству клиники инкриминируют получение взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Собеседник агентства уточнил, что речь идет о предполагаемом содействии коммерческим организациям в получении прибыльных государственных контрактов на поставку медицинского оборудования в обмен на незаконное вознаграждение. Официальные комментарии от представителей правоохранительных органов пока не поступали.

Стоит отметить, что предыдущее руководство НМИЦ им. Е. Н. Мешалкина также было признано виновным в хищении денежных средств, связанных с закупками медицинского оборудования для клиники.