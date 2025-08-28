Определились все участники основного раунда Лиги чемпионов

В первую корзину для жеребьевки вошли следующие клубы: ПСЖ (Франция), «Реал» и «Барселона» (оба — Испания), «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Челси» (все — Англия), «Интер» (Италия), а также «Бавария» и дортмундская «Боруссия» (оба — Германия).