Определились все участники основного раунда Лиги чемпионов

Отбор в основную часть ЛЧ завершен.

Стали известны все команды, которые примут участие в основном этапе футбольной Лиги чемпионов. В среду завершились заключительные встречи плей-офф квалификации этого турнира.

В первую корзину для жеребьевки вошли следующие клубы: ПСЖ (Франция), «Реал» и «Барселона» (оба — Испания), «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Челси» (все — Англия), «Интер» (Италия), а также «Бавария» и дортмундская «Боруссия» (оба — Германия).

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ’ПСЖ выгорит, а Интер возьмет кубок": эксперт рассказал, как пройдут полуфинальные матчи Лиги чемпионов.

Во второй корзине оказались: «Арсенал» (Англия), «Байер» и «Айнтрахт» (оба — Германия), «Вильярреал» и «Атлетико» (оба — Испания), «Бенфика» (Португалия), «Аталанта» и «Ювентус» (оба — Италия), а также «Брюгге» (Бельгия).

В третью корзину попали: «Тоттенхэм» (Англия), ПСВ и «Аякс» (оба — Нидерланды), «Наполи» (Италия), «Спортинг» (Португалия), «Олимпиакос» (Греция), «Славия» (Чехия), «Буде-Глимт» (Норвегия) и «Марсель» (Франция).

В четвертую корзину были распределены следующие команды: «Копенгаген» (Дания), «Монако», «Галатасарай» (Турция), «Юнион» (Бельгия), «Карабах» (Азербайджан), «Атлетик» (Испания), «Ньюкасл» (Англия), «Пафос» (Кипр) и «Кайрат» (Казахстан).

Жеребьевка основного этапа турнира назначена на 28 августа. Финальная встреча Лиги чемпионов сезона 2025/26 пройдет 30 мая в Будапеште.